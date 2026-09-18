Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Bene l'indice nipponico, con un rialzo dello 0,80%.
Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 65.279,7. Supporto a 64.107,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66.451,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)