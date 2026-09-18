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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Bene l'indice nipponico, con un rialzo dello 0,80%.

Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 65.279,7. Supporto a 64.107,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66.451,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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