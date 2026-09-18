Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 19:30
29.452 +0,02%
Dow Jones 19:30
51.562 -0,42%
Londra 17:40
10.659 -1,45%
Francoforte 17:37
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Petrolio a 100,71 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 100,71 dollari per barile alle 19:30.
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