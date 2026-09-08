Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:30
29.573 +0,10%
Dow Jones 20:30
52.878 -1,00%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Petrolio a 94,12 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 94,12 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 94,12 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```