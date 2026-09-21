Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Ribasso composto e controllato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,73% sui valori precedenti.
Il quadro di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 65.886,3. Primo supporto individuato a 63.762,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 68.010,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)