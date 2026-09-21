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Borsa: Shanghai avanza dello 0,57% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.934,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,57% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,57%, con 3.934,21 punti alle 05:48.
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