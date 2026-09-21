GOLD del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Rialzo marcato per il metallo giallo, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4.302,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4.418,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4.535,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)