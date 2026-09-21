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OPAS Telecom Italia, Poste sale al 67% nel primo giorno di riapertura dei termini

Finanza
OPAS Telecom Italia, Poste sale al 67% nel primo giorno di riapertura dei termini
(Teleborsa) -
Nel primo giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che sono state apportate 8.579.804 azioni, pari al 46,9% del capitale, il 58,7317% sulle azioni oggetto dell'offerta del gruppo tlc.

Per effetto delle adesioni, Poste che riparte dal 66,627% del capitale di TIM (il 46,523% portato in adesione all'offerta che si aggiunge al 20,104% già in portafoglio) sale dunque al 67% del capitale.

L'OPAS è stata riaperta oggi 21 settembre e si concluderà il 25 settembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 settembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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