OPAS Telecom Italia, Poste sale al 67% nel primo giorno di riapertura dei termini

(Teleborsa) -
Nel primo giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta
pubblica di acquisto e scambio (OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM
, risulta che sono state apportate 8.579.804 azioni, pari al 46,9% del capitale, il 58,7317% sulle azioni oggetto dell'offerta del gruppo tlc.
Per effetto delle adesioni, Poste che riparte dal 66,627% del capitale di TIM (il 46,523% portato in adesione all'offerta che si aggiunge al 20,104% già in portafoglio) sale dunque al 67% del capitale.
L'OPAS è stata riaperta oggi 21 settembre e si concluderà il 25 settembre.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 settembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.