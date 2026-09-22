Carta dedicata a te. Lollobrigida: “Non intervento spot, ma strutturale”

Il titolare del Masaf parla della misura a sostegno delle famiglie meno abbienti e spiega che copre almeno un mese di spesa media in beni di prima necessità

(Teleborsa) - La Carta dedicata a te "non è uno spot: lo abbiamo introdotto nella prima legge di bilancio, dopo il nostro insediamento, e oggi siamo arrivati alla quarta edizione. Sono interventi strutturali che rispondono a una precisa strategia". E' quanto precisato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo questa mattina al programma Unomattina su Rai 1, all'indomani della presentazione della misura che punta a sostenere le famiglie meno abbienti.



Lollobrigida ha spiegato che "la Carta Dedicata a Te permette alle famiglie meno abbienti di coprire oltre un mese di spesa media, superando i 500 euro grazie al contributo e allo sconto del 15% della grande distribuzione. Abbiamo indicato i beni di prima necessità acquistabili — come pane, latte, pasta, riso, prodotti ortofrutticoli ed eccellenze a indicazione geografica— perché sono risorse dello Stato che devono tornare alle imprese italiane. Sostenere la qualità della nostra filiera significa creare ricchezza e lavoro nella nostra Nazione".



"Non abbiamo la pretesa di aver abolito la povertà, ma possiamo intervenire per correggere le situazioni di difficoltà con una visione strategica", ha sottolineato il titolare del Masaf, aggiungendo "oggi abbiamo raggiunto il massimo dell’occupazione a tempo indeterminato in Italia e, dopo aver creato lavoro, bisogna lavorare sull’aumento dei salari: è un obiettivo strategico del Governo Meloni”.







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