Standard Chartered si rafforza negli Emirati Arabi Uniti con il trading spot di criptovalute
(Teleborsa) - Standard Chartered ha annunciato giovedì il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether per i clienti istituzionali negli Emirati Arabi Uniti, diventando la prima banca di importanza sistemica globale (Global Systemically Important Bank, G-SIB) a offrire questo servizio nel Paese del Golfo.
L'iniziativa amplia ulteriormente l'offerta di asset digitali regolamentati della banca negli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo l'esecuzione al servizio di custodia.
Standard Chartered ha introdotto per la prima volta il trading spot di Bitcoin ed Ether per clienti istituzionali tramite la sua filiale nel Regno Unito a luglio 2025, diventando la prima G-SIB a offrire il trading spot di criptovalute con consegna fisica ai clienti istituzionali.
(Foto: Kevin JD su Unsplash)
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