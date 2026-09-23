CME Group espande gamma di derivati su criptovalute. Dal 19 ottobre futures su Bitcoin Cash e Uniswap

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato di derivati al mondo, ha annunciato il lancio dei futures su Bitcoin Cash (BCH) e Uniswap (UNI) per il 19 ottobre, previa approvazione normativa.



L'operazione risponde alla forte domanda da parte dei clienti di strumenti di gestione del rischio di livello istituzionale per i mercati di altcoin ad alta liquidità.



Gli operatori di mercato potranno scegliere di negoziare contratti di dimensioni sia standard che micro.



"Con la continua maturazione dei mercati delle criptovalute, gli operatori richiedono strumenti più ampi e regolamentati per gestire il rischio di prezzo associato agli asset digitali in evoluzione", ha dichiarato Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products di CME Group. "Progettati per offrire maggiore versatilità ed efficienza del capitale, questi nuovi contratti su BCH e UNI consentono ai clienti di gestire il rischio di prezzo e di ottenere un'esposizione verso importanti reti crypto all'interno del nostro mercato regolamentato e operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7".



I nuovi contratti ampliano ulteriormente la già vasta gamma di prodotti su singoli asset crypto della società, che già include futures su Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche e Sui.



Tra i principali dati di negoziazione, CME segnala che il volume medio giornaliero (average daily volume, ADV) di futures e opzioni per il primo semestre del 2026 è stato pari a 279.800 contratti (valore nozionale di 8,3 miliardi di dollari) e l'interesse aperto (open interest, OI) medio di 264.600 contratti (valore nozionale di 15,4 miliardi di dollari). Inoltre, l'espansione del 2026 ai futures su Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche e Sui ha contribuito per oltre 1 miliardo di dollari al valore nozionale totale dall'inizio dell'anno.

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