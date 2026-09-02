New York: performance negativa per CME Group

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda operante nel mercato finanziario statunitense , che sta segnando un calo del 3,41%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' S&P-500 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di CME Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 283,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 272,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 293,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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