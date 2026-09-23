Milano 17:35
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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde l'1,07%, continuando la seduta a 739,57 punti.
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