Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:48
30.241 -0,75%
Dow Jones 17:48
51.163 -0,68%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,66%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.237,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.650,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.064,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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