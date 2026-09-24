Analisi Tecnica: indice DAX del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,66%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.237,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.650,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.064,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)