Analisi Tecnica: indice DAX del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,56%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.257,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.569,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.105,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)