Milano 10:58
51.992 +0,24%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 10:58
10.742 +0,44%
Francoforte 10:58
25.452 +0,17%

Analisi Tecnica: indice DAX del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,56%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.257,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.569,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.105,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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