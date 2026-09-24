Biennale dell’Economia Cooperativa: Legacoop celebra 140 anni e guarda a futuro Paese

(Teleborsa) - "Far crescere l’Italia, insieme": è la sfida attorno alla quale Legacoop riunirà a Milano, il 9 e 10 ottobre, protagonisti della politica, dell’economia, del lavoro, dell’impresa e della ricerca per la Biennale dell’Economia Cooperativa, in programma a The Mall, nel giorno (il 10) in cui l’organizzazione celebra i 140 anni dalla sua fondazione.



Due giornate per discutere non soltanto del futuro della cooperazione, ma soprattutto delle grandi trasformazioni che attendono l’Italia e l’Europa: crescita e competitività, lavoro e coesione sociale, crisi demografica, salute, nuovi bisogni, politica industriale e ruolo dell’Europa.



"Celebrare 140 anni di storia significa soprattutto assumersi la responsabilità di guardare avanti – afferma Simone Gamberini, presidente di Legacoop –. L’Italia ha bisogno di tornare a crescere, ma la crescita non può essere misurata soltanto attraverso i numeri: deve tradursi in lavoro di qualità, riduzione delle disuguaglianze, innovazione, welfare e nuove opportunità per le persone e per i territori. Con la Biennale vogliamo mettere a confronto idee e proposte diverse e offrire il contributo della cooperazione alla costruzione di un nuovo progetto di sviluppo per il Paese, dentro un’Europa più forte e più coesa".





"La storia di Legacoop è la dimostrazione che esiste un modo diverso di fare economia, capace di mettere al centro il lavoro, le persone, la collettività e di dare risposte concrete ai bisogni attuali. Dalla dimensione locale a quella globale, le cooperative possono essere uno strumento di democrazia economica, capace di coniugare competitività, solidarietà, diritti e inclusione. È questa la riflessione che vogliamo portare alla Biennale: partire da una storia lunga 140 anni per interrogarci sull’economia e sulla società che vogliamo lasciare alle generazioni future", dichiara Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia.











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