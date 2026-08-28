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Fiducia economia Unione Europea in agosto

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Fiducia economia Unione Europea in agosto
Unione Europea, Fiducia economia in agosto pari a 98,4 punti, in aumento rispetto al precedente 97,1 punti (la previsione era 97,5 punti).
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