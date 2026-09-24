Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:58
30.269 -0,66%
Dow Jones 17:58
51.195 -0,61%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8599 sterline alle 08:30
Euro a 0,8599 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```