Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:03
30.242 -0,75%
Dow Jones 18:03
51.166 -0,67%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 422,25 punti, ritracciando dello 0,71%.
Condividi
```