Milano
9:42
52.146
+1,17%
Nasdaq
24-set
30.479
0,00%
Dow Jones
24-set
51.350
-0,31%
Londra
9:42
10.723
+0,40%
Francoforte
9:42
25.428
+0,64%
Venerdì 25 Settembre 2026, ore 09.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.263,4 dollari alle 19:30
Oro: 4.263,4 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
24 settembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.263,4 dollari l'oncia (-0,54%) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.365,03 dollari alle 15:40
Oro: 4.291,8 dollari alle 19:30
Oro: 4.434,65 dollari alle 11:30
Oro: 4.292,63 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,04%
Altre notizie
Oro: 4.421,51 dollari alle 08:30
Oro: 4.282,54 dollari alle 08:30
Oro: 4.324,15 dollari alle 08:30
Oro: 4.326,13 dollari alle 08:30
Oro: 4.616,96 dollari alle 11:30
Oro: 4.625,69 dollari alle 08:30
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto