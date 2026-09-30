Milano 10:46
51.935 +0,25%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:46
10.680 +0,41%
Francoforte 10:46
25.415 +0,06%

Oro: 4.180,53 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.180,53 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.180,53 dollari l'oncia (-0,05%) alle 08:30.
Condividi
```