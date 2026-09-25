Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Giornata pressoché debole per indice spagnolo, che ha terminato in calo a 19.573,4.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19.473,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19.713,7. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19.373,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)