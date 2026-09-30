Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Indice spagnolo ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 19.517,5.
Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19.456,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19.639,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.395,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)