Milano 10:32
52.082 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:32
25.455 +0,22%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Indice spagnolo ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 19.517,5.

Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19.456,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19.639,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.395,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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