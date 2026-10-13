Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 19.285,8.
Le tendenza di medio periodo di IBEX 35 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19.510,4. Supporto stimato a 18.995,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20.025,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)