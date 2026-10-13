Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:38
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25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 19.285,8.

Le tendenza di medio periodo di IBEX 35 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 19.510,4. Supporto stimato a 18.995,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20.025,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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