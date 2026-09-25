Milano 17:35
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Petrolio a 93,25 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 93,25 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 93,25 dollari per barile alle 15:40.
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