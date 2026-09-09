Milano 17:35
51.875 -0,58%
Nasdaq 21:48
29.418 -0,30%
Dow Jones 21:48
52.461 -0,62%
Londra 17:35
10.670 -1,31%
Francoforte 17:35
25.576 -1,66%

Petrolio a 95,88 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 95,88 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 95,88 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```