Milano 10:59
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Composto rialzo per indice spagnolo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,65%.

Il quadro di medio periodo di IBEX 35 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 19.778,3. Primo supporto individuato a 19.597,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 19.959.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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