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GOLD del 27/09/2026

Finanza
GOLD del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

La giornata del 27 settembre chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un +0,03%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4.258,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.335,6. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4.230,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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