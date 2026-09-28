OPA Iveco, adesioni in rialzo al 28,13%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 28 settembre sono state presentate 571.871 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 76.285.107, pari al 28,13% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.
Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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