OPA Iveco, le adesioni salgono al 27,73%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco
, risulta che oggi 21 settembre sono state presentate 136.023 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 75.220.484, pari al 27,73% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.