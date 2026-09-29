Milano 11:26
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Londra 11:25
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un timido -0,02%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'Eurostoxx 50 restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 6.274. La resistenza più immediata è stimata a 6.326. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 6.379, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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