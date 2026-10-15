Milano 11:39
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,38%.

Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.219. Supporto stimato a 6.144. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.293.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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