Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,38%.
Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.219. Supporto stimato a 6.144. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.293.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)