GAS, il TTF torna a scendere con allentamento timori su offerta

(Teleborsa) - Il prezzo del gas torna a scendere sul Ttf di Amsterdam
con il future sul mese di ottobre che cala di circa l'1,8% attestandosi a 72,12 euro al MWh
annullando gran parte dei guadagni della sessione precedente.
Ad allentare le tensioni sulla commodity contribuiscono i segnali di un aumento dei movimenti di navi metaniere attraverso lo Stretto di Hormuz, attenuando i timori sull'offerta.
Il contesto resta molto incerto nonostante i colloqui
Il tutto in un clima che resta comunque all'insegna dell'incertezza mentre si affievoliscono sempre più le speranze
di raggiungere un accordo tra USA e Iran prima delle elezioni midterm in USA, sebbene i funzionari dei due Paesi abbiano tenuto lunedì colloqui separati con i mediatori
, proseguendo gli sforzi per porre fine al conflitto nel Golfo che si prolunga ormai da sette mesi. Per Trump
non ci sarà alcun patto con l'Iran, a meno che non vengano affrontate le questioni relative al programma nucleare del Paese. Il tycoon ha anche smentito le affermazioni
di Axios, che parlavano di una controfferta
, spiegando di non aver mai offerto a Teheran la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi.
Pichetto Fratin: "tranquilli su stoccaggi" ma rischio rialzo dei prezzi in Europa
A margine del Forum euromediterraneo sull'acqua, il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
, ha affermato, in merito agli stoccaggi di gas, che "noi siamo in una condizione di assoluta tranquillità perché i contratti sono oltre il 90%
e ormai i pompaggi, la tempistica dei pompaggi, è all'85%
quindi noi raggiungiamo il massimo dello stoccaggio". Il livello italiano "difficilmente lo raggiungono altri paesi europei, ma proprio come tempistica di pompaggio più che come acquisto. Però è chiaro che altri paesi europei che hanno uno stoccaggio molto basso e alti consumi, come la Germania
ma anche l'Olanda
mi risulta, stanno intervenendo sul mercato acquistando in modo massiccio e una delle leggi del mercato è che se io arrivo e ho bisogno a tutti i costi di quel prodotto, chi vende" alza il prezzo.