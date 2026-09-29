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GAS, il TTF torna a scendere con allentamento timori su offerta

Pichetto Fratin: "raggiungiamo il massimo dello stoccaggio"

Finanza
GAS, il TTF torna a scendere con allentamento timori su offerta
(Teleborsa) - Il prezzo del gas torna a scendere sul Ttf di Amsterdam con il future sul mese di ottobre che cala di circa l'1,8% attestandosi a 72,12 euro al MWh annullando gran parte dei guadagni della sessione precedente.

Ad allentare le tensioni sulla commodity contribuiscono i segnali di un aumento dei movimenti di navi metaniere attraverso lo Stretto di Hormuz, attenuando i timori sull'offerta.

Il contesto resta molto incerto nonostante i colloqui


Il tutto in un clima che resta comunque all'insegna dell'incertezza mentre si affievoliscono sempre più le speranze di raggiungere un accordo tra USA e Iran prima delle elezioni midterm in USA, sebbene i funzionari dei due Paesi abbiano tenuto lunedì colloqui separati con i mediatori, proseguendo gli sforzi per porre fine al conflitto nel Golfo che si prolunga ormai da sette mesi. Per Trump non ci sarà alcun patto con l'Iran, a meno che non vengano affrontate le questioni relative al programma nucleare del Paese. Il tycoon ha anche smentito le affermazioni di Axios, che parlavano di una controfferta, spiegando di non aver mai offerto a Teheran la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi.

Pichetto Fratin: "tranquilli su stoccaggi" ma rischio rialzo dei prezzi in Europa


A margine del Forum euromediterraneo sull'acqua, il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha affermato, in merito agli stoccaggi di gas, che "noi siamo in una condizione di assoluta tranquillità perché i contratti sono oltre il 90% e ormai i pompaggi, la tempistica dei pompaggi, è all'85% quindi noi raggiungiamo il massimo dello stoccaggio". Il livello italiano "difficilmente lo raggiungono altri paesi europei, ma proprio come tempistica di pompaggio più che come acquisto. Però è chiaro che altri paesi europei che hanno uno stoccaggio molto basso e alti consumi, come la Germania ma anche l'Olanda mi risulta, stanno intervenendo sul mercato acquistando in modo massiccio e una delle leggi del mercato è che se io arrivo e ho bisogno a tutti i costi di quel prodotto, chi vende" alza il prezzo.
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