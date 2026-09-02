Metriks AI, ok dei soci a delega al Cda per l'AuCap a servizio dell’OPS su TradeLab

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli Azionisti di Metriks AI
, AI Data Company proprietaria di Metriks Suite, ha approvato la proposta di attribuire al Cda la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale a pagamento
, in via scindibile e anche in più tranche, per un ammontare massimo di 67.856,26 euro
, oltre sovrapprezzo
, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di un numero massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa
da Metriks AI sulle azioni ordinarie di TradeLab
.
Le azioni di nuova emissione saranno assegnate sulla base del rapporto di scambio di 0,667
azioni ordinarie Metriks di nuova emissione per ciascuna azione TradeLab portata in adesione all’Offerta.
“Il voto dell’Assemblea ci consente di procedere con l’offerta su TradeLab, il passo più rilevante di un percorso di crescita per linee esterne che abbiamo intensificato dopo la quotazione su Euronext Growth Milan” – ha commentato Tiziano Cetarini
, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Metriks AI – “In caso di perfezionamento dell’Offerta, TradeLab apporterebbe nel Gruppo competenze distintive nel business analytics, nella retail intelligence e nel supporto ai processi decisionali dei clienti, in piena complementarietà con le nostre tecnologie proprietarie di agentic AI.”