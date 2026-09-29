Milano 11:43
52.162 +0,78%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:42
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Francoforte 11:42
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Petrolio a 92,61 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,61 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 92,61 dollari per barile alle 11:30.
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