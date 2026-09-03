Milano 13:11
51.932 +0,27%
Nasdaq 2-set
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Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 13:11
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Francoforte 13:11
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Petrolio a 91,56 dollari alle 11:30

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Petrolio a 91,56 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 91,56 dollari per barile alle 11:30.
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