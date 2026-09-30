Milano 16:09
51.526 -0,54%
Nasdaq 16:09
30.583 +0,80%
Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
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Francoforte 16:09
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Petrolio a 90,41 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 90,41 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 90,41 dollari per barile alle 11:30.
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