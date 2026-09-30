Milano 10:47
51.945 +0,27%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:47
10.682 +0,42%
Francoforte 10:47
25.420 +0,08%

Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano
In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +2,26% avanza a quota 76.575,94 punti.
Condividi
```