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Vola a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano

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Vola a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano
Avanza con forza il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua gli scambi a 76.596,39 punti.
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