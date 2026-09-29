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Vola a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano

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Vola a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano
Avanza con forza il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua gli scambi a 75.074,1 punti.
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