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Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto telecomunicazioni in Italia
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30 settembre 2026 - 15.00
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Performance positiva per l'
indice del settore telecomunicazioni
, che continua la giornata in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura precedente.
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