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Cambi: euro a 0,8508 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8508 sterline alle 19:30
Euro a 0,8508 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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