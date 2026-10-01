Jefferson: la Fed valuta con cautela la prossima mossa

(Teleborsa) - La Federal Reserve
potrebbe aver bisogno di più tempo per valutare la prossima mossa sui tassi. Il vicepresidente Philip Jefferson
ha sottolineato la necessità di analizzare l’evoluzione dei dati, delle prospettive economiche e dei rischi prima di procedere con eventuali nuovi rialzi.
L’inflazione resta troppo elevata e persistente, ma il quadro economico è complicato da diversi fattori, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia, i dazi e il boom dell’intelligenza artificiale.Dopo il rialzo di settembre
La Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base nella riunione del 15-16 settembre, nel primo rialzo dal 2023. I funzionari hanno inoltre indicato la possibilità di un ulteriore aumento entro la fine dell’anno.
Le parole di Jefferson arrivano dopo quelle del presidente della Fed di New York John Williams
, che aveva escluso la necessità di agire con urgenza.I mercati riducono le aspettative
Le dichiarazioni dei due esponenti della Fed hanno ridimensionato le aspettative degli investitori per un nuovo rialzo a ottobre. La probabilità implicita nei futures sui Fed funds, che a inizio settimana era intorno al 70%, è scesa sotto il 35% dopo i dati sull’inflazione e le dichiarazioni di Williams, per poi diminuire ulteriormente dopo l’intervento di Jefferson.
Secondo il vicepresidente, l’economia e il mercato del lavoro restano solidi. La Fed dovrà quindi bilanciare il rischio di un’inflazione ancora elevata con gli effetti dei diversi shock che stanno interessando l’economia americana.