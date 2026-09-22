Wall Street cauta in attesa dell'incontro Trump-Xi

(Teleborsa) - Avvio perlopiù positivo per Wall Street in attesa del dialogo tra il Trump e Xi previsto per mercoledì. Si fanno largo commenti in chiave restrittiva da parte dei funzionari della Federal Reserve. Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha avvertito che gli shock dal lato dell’offerta, combinati con una spesa robusta e gli investimenti legati all’intelligenza artificiale, "potrebbero mantenere l’inflazione persistente", mentre il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, ha sostenuto che un inasprimento graduale e anticipato sarebbe preferibile, aggiungendo che la politica monetaria "rimane accomodante".



Ma gli investitori faranno attenzione alle voci più accomodanti della Fed, John Williams e Philip Jefferson, insieme al membro neutrale non votante Tom Barkin, tutti attesi a parlare oggi.



Sulle prime rilevazioni, sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 51.988 punti; sulla stessa linea, resta piatto l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 7.773 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,51%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,09%).







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