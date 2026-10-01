Milano
10:14
50.522
-1,66%
Nasdaq
30-set
30.409
0,00%
Dow Jones
30-set
50.906
-0,86%
Londra
10:15
10.398
-1,97%
Francoforte
10:15
24.854
-1,37%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 10.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
01 ottobre 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Profondo rosso per l'
indice del settore telecomunicazioni
, che retrocede a 12.647,44 punti, in netto calo del 2,07%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Argomenti trattati
Italia
(1086)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
-2,05%
Altre notizie
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia mostra un andamento leggermente negativo
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto