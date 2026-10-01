Milano 10:14
50.522 -1,66%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:15
10.398 -1,97%
Francoforte 10:15
24.854 -1,37%

Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Profondo rosso per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 12.647,44 punti, in netto calo del 2,07%.
Condividi
```