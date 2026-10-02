Milano 16:33
50.500 +0,52%
Nasdaq 16:33
30.963 +1,51%
Dow Jones 16:33
51.179 +0,50%
Londra 16:33
10.482 +0,52%
Francoforte 16:32
25.252 +1,25%

Cambi: euro a 0,9322 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9322 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9322 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```