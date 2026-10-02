Madrid: andamento sostenuto per Aena

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore degli aeroporti spagnolo , con una variazione percentuale del 2,79%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Aena suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,39 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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