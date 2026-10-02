Madrid: andamento sostenuto per Aena
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore degli aeroporti spagnolo, con una variazione percentuale del 2,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Aena suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,39 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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