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Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom
Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.
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