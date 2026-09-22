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Rialzo in agguato per Cellnex Telecom

Finanza
Rialzo in agguato per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Protagonista la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che chiude la seduta con un rialzo del 2,32%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 25,58 Euro, con stop loss fissato a livello 23,88 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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