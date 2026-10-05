Aeroporto di Bologna, a settembre passeggeri +1,1% oltre quota 1 milione e +3,2% nei 9 mesi

Palermo da record, al primo posto tra le destinazioni del mese

(Teleborsa) - A settembre, i passeggeri dell' Aeroporto Marconi di Bologna sono cresciuti dell'1,1% sullo stesso mese del 2025 a 1.034.488.



Ad aumentare sono stati i passeggeri su voli nazionali, 264.598, con un incremento del 5,9% su settembre 2025. Sostanzialmente stabili (-0,4%) i passeggeri su voli internazionali, 769.890.



I movimenti aerei di settembre sono stati 7.245 (+1,7% sul 2025), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.745 tonnellate, con un incremento dell’1,4% sullo stesso mese del 2025.



Domenica 20 settembre, con 39.588 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese.



Le destinazioni preferite

Tra le destinazioni preferite di settembre, prosegue il "decollo" di Palermo che, grazie anche all'avvio del collegamento di Wizzair dal 1° agosto, segna un aumento del 78%, per un totale di oltre 48 mila passeggeri. Palermo si conferma quindi al primo posto, davanti a Catania e Tirana. Nella "top ten" del mese troviamo inoltre: Barcellona, Cagliari, Parigi CDG, Istanbul, Bucarest, Amsterdam e Londra Heathrow.



I 9 mesi

Nei primi nove mesi dell'anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 8.805.313, in aumento del 3,2% sul periodo corrispondente del 2025, e più di quanto registrato complessivamente nell’intero anno 2018. I movimenti del periodo gennaio-settembre sono stati 62.116, in crescita del 3,0%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 31.656 tonnellate, in calo del 3,2% sul 2025.

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