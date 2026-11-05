Aeroporto Bologna, passeggeri in calo sotto 1 milione a ottobre

(Teleborsa) - Aeroporto di Bologna chiude il mese di ottobre con un calo dei passeggeri del 6,4% a 972.939 unità, dopo aver registrato una crescita per nove mesi consecutivo, con risultati sempre al di sopra di quota 1 milione.



Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali, 240.829, sono diminuiti del 5,3%, mentre quelli su voli internazionali, 732.110, hanno segnato un calo del 6,7%. Andamento molto diversificato per modello di business: i voli low cost hanno registrato un decremento di passeggeri dell’11,1%, mentre i passeggeri su voli di linea sono aumentati del 4,3%.

Condividi

```